التنمية الاجتماعية تبحث تنفيذ مشروع تدريب نزلاء وموظفي مراكز الإصلاح

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل لقاءً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للبحث في آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تدريب نزلاء وموظفي مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل أنهت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تأهيل نزلاء وموظفي مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل إكسابهم مجموعة من المهن التي تمكنهم من العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والإنخراط بها في سوق العمل حال الإفراج عنهم، و تم تدريب (60) نزيل وشرطي، في خمس مهن تمثلت بمهنة (النجارة، الحدادة، الألومنيوم، كهرباء المنازل، السباكة).



وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال المرحلة الثالثة من تدريب (20) شخص ممن تلقوا التدريب في أحد المرحلتين من أجل إعدادهم ليكونوا مدربين للمهن التي تلقوا التدريب بها، حيث أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا.



بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل د. محمد العرعير، أن وزارة التنمية الاجتماعية حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة المتعلقة بإجراءات السلامة حيث أن الوزارة تُنهي حالياً العام الدراسي لقرابة 500 طالباً وطالبة ملتحقين في مراكز الرعاية الاجتماعية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة معهم، وأكد العرعير أن الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية تتطلع لفتح آفق أوسع في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أن الإدارة تقدم خدماتها للعديد من الفئات الهشة منها الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأيضاً الأطفال على خلاف مع القانون والنساء المعنفات، والأطفال المتسربين من المدارس، وتسعى الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية لتنفيذ مشاريع متوفرة لديها وبحاجة إلى تمويل من الجهات المهتمة.