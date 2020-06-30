الزراعة تبحث مع مركز "معاُ" تنفيذ عدة مشاريع زراعية

غزة- الرأي

عقدت الادارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة، اجتماعا هاماً مع مركز معاً التنموي لمناقشة المشاريع التي تنفذها المؤسسة والمنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة،ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة للمشاريع الزراعية مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بالقطاع الزراعي.

بدوره، أوضح .ابراهيم القدرة الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية على مدي اهتمام الوزارة بمتابعة المشاريع الزراعية وتحديد اولوياتها للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة للنهوض بالقطاع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه.

وينوي مركز معاً التنموي خلال الفترة القادمة تنفيذ عدة مشاريع زراعية من ضمنها"

مشروع الدفيئات الصغيرة 90 متر للريفيين ذو الدخل المحدود".

وقد جرى مناقشة المشاريع ومدي مناسبتها لمكان التنفيد، والوقوف على جميع مراحل المشروع من فتح العطاءات واختيار المستفيدين والمواصفات الفنية للمشروع والتنفيذ وما بعد التنفيذ.

كما ناقش م. حسام ابو سعدة المواصفات الفنية لمشروع الدفيئات للحصول علي الفائدة المرجوة من المشروع وتعظيم الاستفادة، وزيادة انتاجية القطاع الزراعي وتقليل الخسائر للظروف الجوية الصعبة.