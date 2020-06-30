الزراعة تغلق صيدليتين بيطريتين لعدم استيفاء الشروط اللازمة للترخيص

غزة- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مباحث التموين-قسم الأمن الزراعي، قراري إغلاق لصيدليتين بيطريتين لعدم استفاء الشروط اللازمة لترخيص "صيدلية بيطرية" من حيث عدم وجود طبيب بيطري وممارسة مهنة الطب البيطري من تشخيص وعلاج من قبل غير المختصين.

ويأتي ذلك بعد تقديم إخطارات لتصويب الوضع القانوني والتعهد بعدم القيام بمهنة الطبيب البيطري.

وأكدت أن كل ذلك تنعكس نتائجه سلباً على صحة الإنسان والحيوان، وتضر بقطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تقديم شكاوى عديدة مؤخراً من المربين ضد منتحلي مهنة الطبيب البيطري عن وجود حالات نفوق ومشاكل في مزارعهم.

وتقوم مديريات الخدمات البيطرية على مستوى قطاع غزة بشكل دوري بمتابعة المرافق البيطرية والتأكد من التزامها بالشروط المطلوبة،

ويبرز دور الطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية التي تعد جزء اقتصادي هام وفي حماية صحة الإنسان من خلال تقديم مصدر غذاء حيواني سليم وصحي وخالي من متبقيات الأدوية، وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.