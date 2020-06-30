تعليم شمال غزة تناقش قضايا تعليمية مع بلدية قرية أم النصر

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، جملة من القضايا التعليمية مع رئيس بلدية قرية أم النصرأ. زياد أبو فريا، ونائبه د. موسى أبو حيدر، وذلك خلال زيارة وفد من التعليم ضم مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. اسماعيل البياري، لبلدية قرية أم النصر.

وثمن أ. العرابيد جهود إدارة بلدية أم النصر في دعم العملية التعليمية في القرية من حيث توفير الدعم المطلوب للعملية التعليمية في القرية.

كذلك ناقش الحضور الاستعدادات الميدانية لانطلاق العام الدراسي الجديد خاصةً في ظل جائحة "الكورونا"، وما يترتب عليها من إجراءات الوقاية والسلامة.

بدوره، أشاد أ. أبو فريا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة التعليمية في مديرية شمال غزة، الذين يعملون بجد وإخلاص رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.