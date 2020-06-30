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ثمّنت جهود الوزارة بتوفير سلفة الموظفين بوقتها

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث عدة ملفات مع وكيل وزارة المالية

30 حزيران / يونيو 2020 10:05

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي لقاءً مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا، بحضور رئيس اللجنة عاطف عدوان، والنواب يوسف الشرافي، وسالم سلامة، وجميلة الشنطي.

واستمعت اللجنة من وكيل وزارة المالية لوضع القطاع الاقتصادي والمالي في قطاع غزة، والنظام المعمول به في هيئة البترول، وطبيعة النفقات وتوفير الرواتب للموظفين في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.

وأشادت اللجنة بحرص وزارة المالية على متابعة الشأن المالي العام، مؤكدة على ضرورة استمرار إعطاء الأولوية في النفقات لمواجهة جائحة كورونا.

وثمنت الاقتصادية جهود وزارة المالية التي تعمل على أن يتم صرف سلفة الشهرية للموظفين العمومين في موعدها دون تأخير.

وفيما يتعلق بهيئة البترول، أكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنظيم العمل في هيئة البترول من خلال ضبط العمل من خلال لوائح، ويكون التعامل بشفافية مع الجميع دون تميز.

كما استمعت اللجنة لخطة تطوير الوزارة مع الجهات ذات العلاقة للعمل في المعابر التجارية، من خلال زيادة عدد المراقبين والفنيين المختصين في كافة المجالات، وذلك من أجل التسهيل على التجار في الاستيراد والانتهاء من استكمال الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة.

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