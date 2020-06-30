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اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل

30 حزيران / يونيو 2020 10:14

اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل
اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة العدل د. محمد النحال، بحضور رئيس اللجنة المستشار محمد فرج الغول، وعضوية كلا من النواب د. مروان أبو راس، ود. أحمد أبو حلبية، ومشير المصري.

واستمعت اللجنة للإجراءات المتخذة في وزارة العدل لمعالجة ما يرد من تقارير متعددة من ديوان الرقابة تتعلق بالوزارة ومرافقها، وتعرفت على الأساس القانوني لخصخصة التبليغات القضائية.

واستعرض النحال أبرز مشاريع القوانين التي تهتم وزارة العدل بطلب إقرارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً أثناء حديثه لأعمال الوزارة ومرافقها.

وأشاد النواب بأداء الوزارة في متابعتها للقضايا الواردة إليها ومسؤوليتها في تنظيم وإدارة قطاع العدالة خلال الفترة السابقة. 

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