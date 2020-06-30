مركز شرطة الرمال ينظم طابور أركان لضباطه وعناصره

غزة-الرأي

نظم مركز شرطة الرمال "العباس" غرب محافظة غزة طابور أركان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد في المركز بحضور العقيد محمد الشرافي مدير مركز شرطة الرمال ووفد من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وعدد من الضباط.

بدوره، أكد العقيد الشرافي على أهمية الدور الذي تُقدمه شرطة الرمال في ضبط الأمن، وتسهيل مهام المواطنين وبث الطمأنينة والسكينة العامة ، مشددا على ضرورة التزام الضباط والأفراد بالقيافة العسكرية والتحلي بضبط النفس وتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة أولاً بأول.

من ناحيته ، تحدث الدكتور محمد رجب من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بكلمة خلال الطابور حث فيها الضباط والعناصر على الثبات والصمود في هذه المرحلة العصيبة.

واستحضر الدكتور رجب سيرة الضابط الفقيد عبد السلام أبونادي الذي كان مثالاً في الأخلاق، مشيداً بإنسانيته التى يشهد لها المجتمع ككل.