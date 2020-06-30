هنية يبحث التعاون المشترك مع جامعة الأقصى

غزة- الرأي

استقبلت جامعة الأقصى بغزة أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور رئيس الجامعة د. أيمن صبح، وعمداء كلية التربية الرياضية، إضافة لنائبي الرئيس للشؤون الأكاديمية والمالية.

وأعرب هنية عن فخره بجامعة الاقصى وما تمثله من قيمة أكاديمية ورياضية، حيث خرجت الجامعة المئات من الكوادر الرياضية، ونجوم المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأكد هنية بأن الجامعة تشكل حالة تكاملية مع المؤسسات الرياضية المختلفة، عبر ما تقدمه من برامج أكاديمية متخصصة، ساهمت في تطوير الرياضة الفلسطينية وكادرها البشري.

بدوره رحب د . صبح بزيارة هنية، مؤكدا على حالة التطور التي شهدتها الرياضة في عهده، عبر ما تحقق على أرض الواقع من بنية تحتية يشار لها بالبنان.

وأضاف صبح بأن الجامعة تسعى لتعزيز العلاقة مع المنظومة الرياضية وعلى رأسها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ايمانا منها بأهمية خدمة شبابنا الفلسطيني.