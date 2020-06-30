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هنية يكشف عن مكافأة بطل كأس القطاع لكرة القدم

30 حزيران / يونيو 2020 10:18

هنية يكشف عن مكافأة بطل كأس القطاع لكرة القدم
هنية يكشف عن مكافأة بطل كأس القطاع لكرة القدم

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن قيمة المكافأة المالية لبطل كأس القطاع لكرة القدم، في المباراة التي تجمع بين فريقي  غزة الرياضي وشباب رفح على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع اليوم الثلاثاء.
وأعلن هنية أن البطل سيحصل على مكافأة مالية بقيمة ٥٠٠٠$، مقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث سيتم تسليم المكافأة بحضور د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة.
وقدم هنية شكره للدكتور عوض، والذي أعطى توجيهاته الكريمة بتقديم المكافأة. 
وقال هنية  إن المجلس الأعلى بالتعاون مع اتحاد الكرة والجهات المختصة قد أتم كافة الاستعدادات للمباراة النهائية، متمنيا أن يخرج اللقاء بصورة تليق بتاريخ الفريقين.

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