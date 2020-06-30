وكالة الرأي الفلسطينية هنية يكشف عن مكافأة بطل كأس القطاع لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبحث التعاون المشترك مع جامعة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الرمال ينظم طابور أركان لضباطه وعناصره وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث عدة ملفات مع وكيل وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش قضايا تعليمية مع بلدية قرية أم النصر وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تغلق صيدليتين بيطريتين لعدم استيفاء الشروط اللازمة للترخيص وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث مع مركز "معاُ" تنفيذ عدة مشاريع زراعية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف بيض دجاج لاحم مخالف للمواصفات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تشرف على الاجتماع الاول للهيئة العمومية لجمعية خانيونس الزراعية التعاونية

30 حزيران / يونيو 2020 10:27

1
1

غزة-الرأي

أشرفت وزارة العمل من خلال قسم هيئة العمل التعاوني بمديرية عمل خانيونس ممثلةً برئيس القسم ا.هاني جمعة وا.مهند العمور على اجتماع الهيئة العمومية العادي الأول لجمعية خانيونس الزراعية التعاونية.
حيث أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، و تقرر تأجيل الاجتماع إلى أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول دون تغيير على جدول الأعمال وذلك في مقر الجمعية في مدينة خانيونس.
والجدير ذكره أن هيئة العمل التعاوني تشرف وتنظم عمل الجمعيات التعاونية وفق قانون هيئة العمل التعاوني.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟