"العمل" تشرف على الاجتماع الاول للهيئة العمومية لجمعية خانيونس الزراعية التعاونية

غزة-الرأي

أشرفت وزارة العمل من خلال قسم هيئة العمل التعاوني بمديرية عمل خانيونس ممثلةً برئيس القسم ا.هاني جمعة وا.مهند العمور على اجتماع الهيئة العمومية العادي الأول لجمعية خانيونس الزراعية التعاونية.

حيث أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، و تقرر تأجيل الاجتماع إلى أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول دون تغيير على جدول الأعمال وذلك في مقر الجمعية في مدينة خانيونس.

والجدير ذكره أن هيئة العمل التعاوني تشرف وتنظم عمل الجمعيات التعاونية وفق قانون هيئة العمل التعاوني.

