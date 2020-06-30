"التعليم" تعلن أسماء المرشحين لمنحة الجزائر للدراسات العليا

10:53السلطة تقدم مقترحًا لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

12:04لجنة الطوارئ بتعليم الشمال تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

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