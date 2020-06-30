وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ديوان الموظفين يزور الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تفتتح بئر مياه رقم "37" في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينفذ دورة تدريبية في إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف مواطنًا لترويجه معلومات كاذبة عبر مواقع التواصل وكالة الرأي الفلسطينية توقيف مواطن لترويجه معلومات كاذبة عبرمواقع التواصل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: غدًا يوم غضب حقيقي لمواجهة مخطط الضم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية وصول 764 مواطناً من العالقين للضفة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تكلف مديراً جديداً للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات عمل المعدات الهندسية الثقيلة وكالة الرأي الفلسطينية السلطة تقدم مقترحًا لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تعلن أسماء المرشحين لمنحة الجزائر للدراسات العليا

30 حزيران / يونيو 2020 10:42

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح دولة الجزائر للدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه".

ودعت الوزارة الطلبة لمراجعة دائرة المنح والبعثات في مقر الوزارة بغزة  خلال 48 ساعة من هذا الإعلان لاستكمال إجراءات الترشيح.

أسماء الطلبة المرشحين

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟