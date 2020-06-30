"التعليم" تعلن أسماء المرشحين لمنحة الجزائر للدراسات العليا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح دولة الجزائر للدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه".
ودعت الوزارة الطلبة لمراجعة دائرة المنح والبعثات في مقر الوزارة بغزة خلال 48 ساعة من هذا الإعلان لاستكمال إجراءات الترشيح.
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30 حزيران / يونيو 2020 10:42
غزة- الرأي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح دولة الجزائر للدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه".
ودعت الوزارة الطلبة لمراجعة دائرة المنح والبعثات في مقر الوزارة بغزة خلال 48 ساعة من هذا الإعلان لاستكمال إجراءات الترشيح.
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