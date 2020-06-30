"الشباب والرياضة" تكلف مديراً جديداً للمراكز الشبابية

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تكليف علاء الباز مديرا جديدا للاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة وهو حاصل على ماجستير في المحاسبة، كما كلفت بهاء الدين السر بدائرة التخطيط والجودة، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.

وتعتبر دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية من أهم دوائر الوزارة التي تشرف على عدد (٧٠) مركزا شبابيا في محافظات غزة، حيث تشرف الوزارة على برامجها وأنشطتها المتنوعة لصالح الشباب والمجتمع بشكل عام.

كما أن دائرة التخطيط والجودة تقوم بمهام متنوعة تعتمد على الخطط السنوية والإستراتيجية ومتابعة ملفات الجودة من خلال لجنة المتابعة الحكومية.