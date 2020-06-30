وصول 764 مواطناً من العالقين للضفة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن وصول 764 مواطنا من الأحباب العالقين، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن هناك 540 مواطنا قادمين من تركيا، و201 من الإمارات، و23 من نيويورك، حيث قامت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بتأمين الحافلات لنقلهم من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة.

وأوضحت أن الإدارة العامة للمعابر والحدود ستكون في استقبالهم، وستؤمن لهم الوجبات الغذائية والمياه أثناء مكوثهم في معسكر الأمن الوطني في النويعمة.

وبعدها ستستقبلهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بدعم وإسناد قوات الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن المختلفة.