وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ديوان الموظفين يزور الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تفتتح بئر مياه رقم "37" في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينفذ دورة تدريبية في إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف مواطنًا لترويجه معلومات كاذبة عبر مواقع التواصل وكالة الرأي الفلسطينية توقيف مواطن لترويجه معلومات كاذبة عبرمواقع التواصل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: غدًا يوم غضب حقيقي لمواجهة مخطط الضم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية وصول 764 مواطناً من العالقين للضفة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تكلف مديراً جديداً للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات عمل المعدات الهندسية الثقيلة وكالة الرأي الفلسطينية السلطة تقدم مقترحًا لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وصول 764 مواطناً من العالقين للضفة اليوم

30 حزيران / يونيو 2020 11:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن وصول 764 مواطنا من الأحباب العالقين، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن هناك 540 مواطنا قادمين من تركيا، و201 من الإمارات، و23 من نيويورك، حيث قامت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بتأمين الحافلات لنقلهم من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة.

وأوضحت أن الإدارة العامة للمعابر والحدود ستكون في استقبالهم، وستؤمن لهم الوجبات الغذائية والمياه أثناء مكوثهم في معسكر الأمن الوطني في النويعمة.

وبعدها ستستقبلهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بدعم وإسناد قوات الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن المختلفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟