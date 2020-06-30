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حماس: غدًا يوم غضب حقيقي لمواجهة مخطط الضم وصفقة القرن

30 حزيران / يونيو 2020 11:08

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن غدا الأربعاء بمثابة يوم غضب حقيقي لمواجة قرار الضم وصفقة القرن، مشيرا إلى أن غزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الصهيوني ويسقط رهان تجزئة الوطن.

وأضاف قاسم في تصريح لإذاعة صوت الأقصى: "نحن في حركة حـماس ومعنا جميع القوى والفصائل الفلسطينية حاضرون وموحدون في الميدان لموجهة مخطط الضم الاستعماري".

وطالب بتوحيد الجهد الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك حالة وحدة متكاملة ليس فقط في غزة بل ينسحب على جميع الساحات لمواجهة مخطط الضم.

ودعا قاسم قيادة السلطة للمبادرة لدعوة الإطار القيادي الموحد للانقعاد كمطلب الفصائل كافة بما فيها حركة فتح، مضيفا: "للأسف لم نسمع أي جواباً إيجابيا من السلطة حتى اللحظة بالخصوص."

وطالب السلطة برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

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