تعليم شرق خان يونس ينفذ دورة تدريبية في إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس

غزة-الرأي

نظمت مديرية تعليم شرق خان يونس دورة تدريبية في إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس والمعلمين، بحضور مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ورئيس قسم الإدارات أ. خالد أبو دقة، ورئيس قسم العاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس، ومدربي الدورة م. أسماء أبو موسى، و م. ميسون أبو صلاح، و أ. نائل عدوان، و أ. ربيع شعيب، وذلك في قاعة الحاسوب بمدرسة طيبة، وحاسوب مدرسة المتنبي الثانوية للبنين.

بدوره، وجه قديح الشكر والتقدير لمديري المدارس والمعلمين على وقفتهم خلال فترة الطوارئ العام الدراسي الماضي من خلال لتوصل مع الطلبة بكل الوسائل الالكترونية المتاحة، مؤكدا على أهمية التعليم الإلكتروني سواء في حالات الطوارئ أو الحالات الطبيعية, موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لتوفير كافة البدائل الهادفة إلى تعليم الطلبة في حال انقطاع سبل التعلم الوجاهي، متمنيًا أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة لتدريب جميع المعلمين عليها على عدة مراحل.

واوضح أن المديرية ستواصل تنفيذ البرامج والخطط الهادفة إلى تطوير التعلم عن بعد في ظل أزمة كورونا.