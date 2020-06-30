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قوافل الخير تفتتح بئر مياه رقم "37" في خانيونس

30 حزيران / يونيو 2020 11:25

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افتتحت جمعية قوافل الخير،  بئر مياه جديد في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بتبرعات وصدقات أهل الخير.

وأكد مدير الجمعية علي المغربي أن هذا المشروع الجديد الذي تفتتحه قوافل الخير لصالح مسجد خليل الرحمن في خانيونس سيخدم رواد المسجد وأهالي المنطقة وسيوفر لهم المياه بعد معاناة طويلة.

وأشار المغربي الى أن الجمعية بهذا العمل تكون قد أنجزت حفر وانشاء (37) بئرا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث ساهمت هذه الآبار في انهاء المعاناة التي استمرت لفترات طويلة.

وشكر مدير الجمعية، أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم الكريمة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون الفقر والبطالة المرتفعة بسبب الحصار المتواصل والاغلاق الناجم عن كورونا.

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