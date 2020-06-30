رئيس ديوان الموظفين يزور الكلية الجامعية

غزة-الرأي

أجرى أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام اليوم برفقة وفد من ديوان الموظفين العام، زيارة رسمية إلى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في عقد الإختبارات الالكترونية لمختلف الوظائف الحكومية المقبلة.

وضم وفد ديوان الموظفين العام إلى جانب أ. الكيالي، د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. محمد الزين نائب مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، إلى جانب أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وكان في استقبال الوفد الضيف. أ. د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، ود. أحمد عبد العال النائب الأكاديمي، ود. خضر الجمالي النائب الإداري، إلى جانب م. سامر ياغي مساعد النائب الإداري.

بدوره، قدم أ. يوسف الكيالي شكره الخاص إلى الكلية الجامعية، على دورها الفاعل في التعاون المشترك بمجال عقد الإختبارات الالكترونية التي ينظمها الديوان، موضحاً أن ما تبذله الكلية من جهود بمختلف طواقمها الفنية والإدارية هو أمر يستحق الإشادة والتقدير.

وتطرق الكيالي إلى عزم ديوان الموظفين العام عقد مجموعة من الإختبارات الالكترونية لجملة من الوظائف التي تتقدمها بعض التخصصات الصحية، وهي الوظائف التي تأتي في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الكيالي إلى جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي يعتزم ديوان الموظفين العام الإعتماد عليها تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية، خلال عقد الاختبارات المقبلة، موضحاً أن الديوان يعتزم نشر هذه التعليمات الوقائية إلى المتقدمين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحيته، أبدى أ.د. رفعت رستم استعداد الكلية الجامعية لمواصلة التعاون مع ديوان الموظفين العام في مجال عقد اختبارات التوظيف الإلكترونية، مؤكداً أن العمل بصحبة الديوان في هذا المجال يعد خطوة تسعى الكلية إلى الحفاظ عليها دون توقف.

وتطرق د. رستم إلى ما تقوم به الكلية الجامعية من إجراءات احترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب بما يضمن عدم توقف المسيرة التعليمية والأكاديمية داخل الكلية.

وكشف د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام إلى وجود بروتوكول دقيق معد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، يهدف إلى تنظيم عملية عقد الإختبارات الالكترونية المقبلة، بما يضمن توفير أجواء السلامة التامة لكافة المشاركين.

أما د. خضر الجمالي النائب الإداري فتطرق إلى مساعي الكلية الجامعية لتكثيف جهودها وإجراءات السلامة المتبعة في عمليات دخول المتقدمين إلى قاعات الاختبارات الإلكترونية، وضمان عدم وجود تجمعات بين المتواجدين هناك.

من جهتها ، أكدت أ. فدوان أبو شريعة مساعي ديوان الموظفين العام لعقد لقاءات مقبلة مع ممثلي الكلية الجامعية، من أجل صياغة النظام الجديد المتبع في عقد الإختبارات الإلكترونية بالنظر إلى الواقع الراهن مع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن طواقم الديوان بأكملها ستكون حاضرة من أجل توفير إجراءات السلامة لكافة المتقدمين.

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يعتزم عقد مجموعة من الإختبارات الإلكترونية لجملة من الوظائف الحكومية، التي ستنطلق في الخامس من يوليو للعام 2020، في قاعات الكلية الجامعية.