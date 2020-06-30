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السيناريوهات التي يستعد لها جيش الاحتلال بعد الضم

30 حزيران / يونيو 2020 11:50

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتدهور الأوضاع الأمنية بالمناطق الفلسطينية، في حال تطبيق مخطط الضم المزمع بالأول من يوليو.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال تنتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض، والجيش الإسرائيلي يستعد لتجدد العمليات بالضفة، وإطلاق الصواريخ من غزة.

وأضاف الموقع، أن جيش الاحتلال، يستعد لاحتمالية قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف، غداً الأربعاء، في حال تم البدء بتطبيق الضم.

ونقل الموقع عن مصادر بقيادة فرقة الضفة بالجيش، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة ستسمح بالتظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية بتفريق هذه التظاهرات.

وبحسب الموقع العبري، أكدت المصادر ذاتها، على وجود تنسيق أمني بين جيش الاحتلال، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتنسيق مع قيادات فلسطينية محلية بكافة مناطق الضفة.

ووفقا للموقع، أشارت المصادر العسكرية، إلى أن السلطة لن تسمح بحدوث أي أعمال عنف بالضفة، وأن جيش الاحتلال يستعد لكافة السيناريوهات، منها: تجدد العمليات الأمنية، والتظاهرات العنيفة، وإطلاق النار، ووقوع قتلى وإصابات.

ولفت الموقع العبري، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة، أكثر سخونة، وأن حركة حماس ستقود التظاهرات ضد الضم، وأن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، تتابع بحذر الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشار الموقع الى أن الجيش يستعد لقيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ من غزة، يوم الإعلان عن تطبيق الضم، وأن الجيش يستعد لكل السيناريوهات، ومنها نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية.

وكشف الموقع العبري، أن "إسرائيل" نقلت رسالة تهديد للفصائل بقطاع غزة، عن طريق مصر، بأن الجيش سيرد بقوة على أي محاولة لخرق الهدوء بالجنوب.

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