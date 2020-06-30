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لجنة الطوارئ بتعليم الشمال تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

30 حزيران / يونيو 2020 12:04

لجنة الطوارئ بتعليم الشمال تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
لجنة الطوارئ بتعليم الشمال تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

ناقشت لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب.

وتباحث المجتمعون في مجموعة من السيناريوهات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد المرتقب في مطلع أغسطس المقبل، لا سيما في ظل جائحة "كورونا" والتهديد "الإسرائيلي" المستمر بالعدوان على قطاع غزة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة احتياجات المدارس من صيانة للمباني والأثاث وغيرها، والعمل على توفيرها قبل بدء العام الدراسي، ما يساهم في خلق بيئة مدرسية ملائمة ومحببة للطلبة.

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