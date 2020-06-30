جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

غزة- الرأي

وقع القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أ. د أيمن محمود صبح مذكرة تفاهم، مع محطة توليد كهرباء غزة ، وشركة غزة لتوليد الكهرباء ويمثلهما عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني لشركة غزة لتوليد الكهرباء أ. شرحبيل الزعيم.

و]اتي ذلك، لتمويل إنشاء مشغل فني للأعمال الخشبية لطلبة كلية الفنون الجميلة بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية د. رائد الحجار، وعميد شئون العلاقات الدولية د. نبيل العيلة، وعميد كلية الفنون الجميلة د. عاهد حلس، ومدير الشئون الثقافية والعلاقات العامة د. محمد حمدان، ومدير علاقات المستثمرين بشركة غزة لتوليد الكهرباء أ. كريم خلف.

حيث أكد أ.د. صبح على حرص الجامعة على تأهيل طلبة كلية الفنون الجميلة والارتقاء بالعمل الأكاديمي لمواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجالات، وذلك من خلال إنشاء مشغل فني لعمل مشروعات ومشغولات فنية ستسهم في توفير دعم دائم لطلبة كلية الفنون الجميلة بالجامعة، وتخفيف الأعباء المالية بنشر منتوجات الكلية من لوحات ومشغولات فنية والارتقاء بالمستوى الثقافي للمجتمع المحلي.

من جهته أشار أ. الزعيم أن شركة غزة توليد الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء مهتمتان جداً بخدمة الجامعات في رفعة وتثقيف المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى مسئولية الجامعات، وضرورة تكاتف الجهود لإنشاء جيلٍ قادر على حمل أعباء المستقبل، وتأسيس دولة فلسطينية على أسسٍ متينة، بالرغم من المعيقات والتحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي بمثابة باكورة التعاون مع جامعة الاقصى، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون المشترك مع الجامعة بما يخدم المصلحة العامة.