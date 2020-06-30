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الداخلية تحذّر من استخدام السلاح خارج إطار القانون

30 حزيران / يونيو 2020 12:16

غزة- الرأي

حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كلّ من يستخدم السلاح خارج إطار القانون، المدنيين أو العسكريين على حدٍ سواء، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم؛ بهدف حماية مجتمعنا من العبث الذي يُزهق الأرواح، ويُبدد حالة السكينة والأمن العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن استخدام السلاح في الشجارات، وإطلاق النار في المناسبات المختلفة، جريمة يعاقب عليها القانون، ولن نتهاون مع مرتكبيها.

وأوضح البزم، أن الشرطة والأجهزة الأمنية بدأت بتكثيف إجراءاتها لضبط المُخالفين، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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