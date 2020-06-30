النقل والمواصلات تقدم تسهيلات لشركات الباصات والحافلات العمومية

غزة-الرأي



تمكنت وزارة النقل والمواصلات بجهود حثيثة مع الجهات المعنية خاصة وزارة المالية من الحصول على موافقة بقيام وزارة المالية بتغطية رسوم الترخيص وكرت السير والسجل التجاري والدفاع المدني لست شهور من العام الحالي بسبب تعطل الباصات في ظل جائحة كورونا شريطة تسديد الشركات رسوم الترخيص عن الفترات السابقة .

كما تمت الموافقة على إعادة تشغيل الباصات للمناسبات والأفراح بما فيها تشغيل ونقل موظفي الحكومة بغزة بدءاً من الأول من شهر يوليو وفق شروط الصحة والسلامة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا .