زراعة خانيونس تنظم جولة ارشاديه لفتيات نادي الشروق والأمل

غزة-الرأي

نظمت مديرية زراعة خانيونس جوله ارشاديه تثقيفيه لفتيات نادي الشروق والامل التابع لجمعية "الثقافة والفكر الحر" على "محطة تجارب مديرية خانيونس" جرى خلالها التعرف علي العديد من النباتات التي تقوي مناعة الجسم وتبنيه،حيث قامت الفتيات بالجزء العملي من الزراعة من مد المساعدة بالتعشيب والري وغيرها.

كما قام كل من م. وسيم طبش، وم. ايناس الغول بتعريف الفتيات على النباتات وطرق زراعتها وتشتيلها

وفي الختام تم زيارة قطعة المشاهدة المتضمنة اشجار فاكهه متنوعه وجديده والتعرف علي شجرة البندق، وشجرة ورق الغار وعين الجمل، وغيرها من الاشجار اللواتي تذوقوا ثمارها، كما تم زيارة مشتل البلدية ، والتعرف على شجرة المورينجا وفوائدها المتعددة.