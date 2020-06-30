رئيس بلدية النصيرات يتابع الطواقم العاملة في مكافحة البعوض بوادي غزة

غزة-الرأي

قام رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري بجولة تفقدية لمتابعة الطواقم العاملة في مكافحة حشرة البعوض بمنطقة وادي غزة ،مثمنا الجهود التي تبذلها دائرة الصحة والبيئة في مكافحة البعوض والحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة، حيث شملت الجولة زيارة مجموعة من صناع الجمال الذين يعملون على تنظيف وكنس الرمال من شارع أبو بكر الصديق، وتحسين المظهر الجمالي للشارع.



وأكد "مغاري" على أن بلدية النصيرات ستستمر في جهودها لتنظيف كافة الشوارع الرئيسية بالنصيرات، وزراعة الأشجار فيها ومتابعتها بشكل مستمر، داعيا المجتمع المحلي للتعاون في هذا الجانب والحرص على نظافة الأحياء السكنية والشوارع العامة.