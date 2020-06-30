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"الثقافة "تشارك في مؤتمر "فنانون ومثقفون في مواجهة مشروع الضم "

30 حزيران / يونيو 2020 12:47

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شاركت وزارة الثقافة الفلسطينية في المؤتمر الصحفي "فنانون ومثقفون في مواجهة مشروع الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية"، الذي عقدته مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون بمدينة غزة صباح اليوم.
بدوره ألقى كلمة الوزارة، مدير عام العلاقات العامة والمشاريع عارف بكر، أكد خلالها أن مشروع الضم يأتي استكمالًا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته الممنهجة بحق التراث الوطني الفلسطيني بمكوناته المادية والمعنوية لتزوير التاريخ وإثبات ادعاءاتهم المزعومة حول تاريخ أرض فلسطين.
ودعا كافة الشعراء والأدباء والكتّاب والفنانيين والمثقفين من مختلف الأطياف والألوان السياسية الفلسطينية لنبذ الخلافات الحزبية والمشاركة في إطلاق الحركة الثقافية الوطنية التي سيتم من خلالها صياغة استراتيجيات ثقافية وطنية مؤثرة قادرة على التصدي للدعاية الصهيونية التي تغزو العالم وكشف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

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