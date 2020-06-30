الصحة: (147)ألف طالب تلقوا خدمات الصحة المدرسية خلال عام2019

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة عن العام الماضي 2019، أن اجمالي عدد الطلبة الذين تلقوا خدمات الصحية المدرسية نحو (147) ألف طالب منها نحو (55) ألف طالب في المدارس الحكومية بهدف توفير بيئة مدرسية صحية آمنة للطلبة.

وبين التقرير أن برامج التطعيم المدرسية تتم بالشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال برامج الصحة المدرسية يتم من خلالها تقديم التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس في المستويات المختلفة حيث بلغت نسبة تغطية التطعيمات (99.9%) من الطلاب .

وفي السياق ذكر التقرير السنوي أن دائرة التثقيف والتعزيز الصحي عقدت ما يقارب (7)آلاف لقاء تثقيفي شملت ما يقارب 45 ألف شخص خلال عام 2019.