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"حلس": معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية

30 حزيران / يونيو 2020 01:45

"حلس": معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية

غزة- الرأي

حذر د. علاء حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات من التداعيات الصعبة جراء تفاقم أزمة نقص الادوية والمستهلكات الطبية ، والمعاناة الحقيقية التي يتكبدها المرضى ، وقال د. حلس أن المستشفيات تفتقر الى 226 صنفا من الادوية وهو ما يمثل 44 % من القائمة الاساسية ، فيما بلغ النقص في المستهلكات الطبية 256 صنفا بنسبة 30 % من القائمة الاساسية.

واضاف د. حلس أن هناك خدمات أساسية تأثرت بشكل مباشر جراء هذه الازمة المتفاقمة منها خدمات الاورام وصحة الام والطفل والكلى ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والعيون وخدمات القلب والقسطرة والحليب العلاجي

ودعا د. حلس كافة الجهات المعنية الى الاسراع في توفير الادوية والمستهلكات الطبية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها .

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