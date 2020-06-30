مدير تعليم الوسطى يستقبل وفداً من الإدارة العامة للكتب والمطبوعات

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من الإدارة العامة للكتب والمطبوعات بوزارة التربية والتعليم العالي ضم كل من مدير عام الكتب والمطبوعات مازن الخطيب، ومدير دائرة الكتب شادي السمك، ورئيس قسم التوزيع يحيى الشيخ، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي، ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الكتب والمطبوعات ماهر العاجز، وذلك لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد، وأثنى على جهود الإدارة العامة للكتب والمطبوعات على دورهم في تأمين الكتب المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي حتى يتم تسليمها للطلاب من اليوم الأول، وشكر الحاج حرص الإدارة على المتابعة الميدانية للمديريات والمدارس والعمل الدائم مع المطابع للانتهاء من طباعة الكتب وتوزيعها على المدارس.

وقام الوفد برفقة مدير الدائرة الإدارية بجولة على مخزن الكتب، تم خلالها الاطلاع على محتويات المخزن وحاجة مديرية الوسطى من الكتب والمطبوعات والعمل على تجهيزها قبل بداية العام الدراسي.