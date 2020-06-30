وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تجدد التواصل مع سجناء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية "حلس": معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (147)ألف طالب تلقوا خدمات الصحة المدرسية خلال عام2019 وكالة الرأي الفلسطينية حمدان العقاد.. قصة نجاح أصغر مدرب في وزارة التعليم (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة "تشارك في مؤتمر "فنانون ومثقفون في مواجهة مشروع الضم " وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتابع الطواقم العاملة في مكافحة البعوض بوادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية فايروس كورونا يفشل في اختراق حصن غزة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم جولة ارشاديه لفتيات نادي الشروق والأمل وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تقدم تسهيلات لشركات الباصات والحافلات العمومية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: استئناف عمل باصات نقل الموظفين غداً الأربعاء
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي تعقد لقاء تعريفي حول امتحان رخصة مثمن للعام 2020

30 حزيران / يونيو 2020 03:14

1
1

غزة-الرأي

عقدت سلطة الأراضي مساء أمس الاثنين 29/06/2020م لقاء تعريفي حول امتحان رخصة مثمن أراضي لعام 2020م وذلك بحضور عدد من المرشحين لدخول الامتحان برئاسة م. عمر زايدة (مدير عام المساحة) رئيس لجنة الامتحان، م. محمد أبو صبحة (نائب مدير عام المساحة)، أ. باسل الزيناتي (نائب مدير عام الطابو) و أ. ماجد خيال (مثمن خارجي) ، حيث قدم م. عمر زايدة كلمة ترحيبية وشكر الحضور على استجابتهم لحضور هذا اللقاء وتحدث عن محاور الامتحان وضرورة التجهيز الجيد للامتحان" المحور الأول: ويشمل مجموعة من القوانين والأسس،المحور الثاني: أسعار الأراضي في السوق المحلية داخل قطاع غزة، المحور الثالث: أخلاقيـــــــــات المهنـــــــة.

فيما تحدث م. محمد أبو صبحة (نائب مدير عام المساحة) وعضو اللجنة عن تقسيم الامتحان وتوزيع العلامات وموعد عقد الامتحان النظري.

حيث يتكون الامتحان من عدة أسئلة وعلامة النجاح (60 %)، توزيع العلامات كالتالي المحور الأول 40%،المحور الثاني 50%
، المحور الثالث 10% ومن يجتاز الامتحان النظري يترشح لمقابلة شفوية.
وقد تم الاتفاق على أن يكون موعد الامتحان بعد أسبوعين من هذا اللقاء لإعطاء فرصة للإعداد لدخول الامتحان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟