سلطة الأراضي تعقد لقاء تعريفي حول امتحان رخصة مثمن للعام 2020

غزة-الرأي

عقدت سلطة الأراضي مساء أمس الاثنين 29/06/2020م لقاء تعريفي حول امتحان رخصة مثمن أراضي لعام 2020م وذلك بحضور عدد من المرشحين لدخول الامتحان برئاسة م. عمر زايدة (مدير عام المساحة) رئيس لجنة الامتحان، م. محمد أبو صبحة (نائب مدير عام المساحة)، أ. باسل الزيناتي (نائب مدير عام الطابو) و أ. ماجد خيال (مثمن خارجي) ، حيث قدم م. عمر زايدة كلمة ترحيبية وشكر الحضور على استجابتهم لحضور هذا اللقاء وتحدث عن محاور الامتحان وضرورة التجهيز الجيد للامتحان" المحور الأول: ويشمل مجموعة من القوانين والأسس،المحور الثاني: أسعار الأراضي في السوق المحلية داخل قطاع غزة، المحور الثالث: أخلاقيـــــــــات المهنـــــــة.

فيما تحدث م. محمد أبو صبحة (نائب مدير عام المساحة) وعضو اللجنة عن تقسيم الامتحان وتوزيع العلامات وموعد عقد الامتحان النظري.

حيث يتكون الامتحان من عدة أسئلة وعلامة النجاح (60 %)، توزيع العلامات كالتالي المحور الأول 40%،المحور الثاني 50%

، المحور الثالث 10% ومن يجتاز الامتحان النظري يترشح لمقابلة شفوية.

وقد تم الاتفاق على أن يكون موعد الامتحان بعد أسبوعين من هذا اللقاء لإعطاء فرصة للإعداد لدخول الامتحان.