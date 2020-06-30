الزراعة: تنظم عمل المسالخ في غزة خلال فترة عيد الأصخى

غزة-الرأي

قامت الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالشروع في عملية تنظيم عمل المسالخ في محافظات قطاع غزة خلال فترة عيد الاضحي المبارك،وذلك لمنع الذبح العشوائي،ولدرء المكاره الصحية الناتجة عن عملية الذبح داخل المدن والمناطق الفلسطنية،

بدوره ،أكد د.نبيل جودة من الخدمات البيطرة،والخبير البيطري أن وزارة الزراعة بدأت منذ أيام بالتجهيز والاستعداد لموسم الأضاحي لهذا العام

وبين جودة أنه تم عقد اجتماع موسع مع كافة مدراء البيطرة في المحافظات الخمس،اضافة الي القيام بجولات تفقدية على تلك المسالخ للتأكيد على قرارات الوزارة،وتحذير من يخالف ذلك

وبين جودةأنه تم عقد ورشة عمل مشتركة مع لجان من كل من وزارة الحكم المحلي،والبلديات والمباحث الزراعية،وجرى الاتفاق على الشروط الواجب توفرها في المسالخ المراد الذبح بها خلال فترة عيد الأضحى،حيث سيتم منح تراخيص مؤقته للذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك