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سفارتنا بالقاهرة: لامواعيد محددة لعودة العالقين عبر معبر رفح

30 حزيران / يونيو 2020 04:16

القاهرة- الرأي

قالت سفارة فلسطين في مصر اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تحديد أية مواعيد لاستئناف العمل في معبر رفح البري أو عودة العالقين من خارج مصر الى قطاع غزة، مبينة ان ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأطراف ذات الصلة بعمل معبر رفح.

وأهابت السفارة في بيان لها نشر اليوم، بالإعلاميين ووسائل الإعلام توخيّ الدقة في نقل التصريحات والبيانات الرسمية، سيّما فيما يتعلق بالأخبار التي تمس حركة المواطنين الفلسطينيين من داخل وخارج مص.

وبينت أنه وفي وحال توفر أية معلومات حول ذلك سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الصفحة الرسمية للسفارة وعبر وسائل الإعلام الرسمية.

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