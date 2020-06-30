وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطنة بحادث سير شرق القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تنظم عمل المسالخ في غزة خلال فترة عيد الأصخى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد لقاء تعريفي حول امتحان رخصة مثمن للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الوسطى يستقبل وفداً من الإدارة العامة للكتب والمطبوعات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تجدد التواصل مع سجناء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية "حلس": معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (147)ألف طالب تلقوا خدمات الصحة المدرسية خلال عام2019 وكالة الرأي الفلسطينية حمدان العقاد.. قصة نجاح أصغر مدرب في وزارة التعليم (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة "تشارك في مؤتمر "فنانون ومثقفون في مواجهة مشروع الضم " وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتابع الطواقم العاملة في مكافحة البعوض بوادي غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تشرع بأعمال توسعة لأرصفة شارع البحر في المخيم

30 حزيران / يونيو 2020 04:27

1
1

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال توسعة لأرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم غرب المدينة، وذلك من خلال إزالة جزء من الرصيف القائم في مفترق الضهرة وحتى عيادة الوكالة.
وذكر نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، أن أعمال التوسعة قد أوكلت إلى دائرة الأشغال العامة بالبلدية مشيراً إلى أن تلك الجهود جاءت استجابة لمطالبات السكان والمؤسسات واللجان الشعبية وأصحاب المركبات وذلك لوضع الحلول الجذرية لمشكلة أزمة المرور الخانقة التي تعانيها منطقة الضهرة طيلة اليوم كونها تعتبر المنطقة أحد حلقات الوصل بين كافة الأحياء الواقعة في الشرق والغرب من المحافظة.
واكد د. الشيخ على أهمية تلك الأعمال التي تؤسس لتطوير الشارع بشكل عام وتشمل أعمال قص للأجزاء المهترئة وتبليط كافة الأجزاء التي تستهدفها عملية التطوير ببلاط الانترلوك وإعادة رسم الأرصفة في كافة المناطق التي تحتاج إلى تأهيل، موضحًا أنه في غضون الفترة المقبلة تعكف البلدية بالتعاون مع وكالة الغوث على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل لكامل الشارع من مفترق الضهرة وحتى مسجد الشافعي.
وبين أن توسيع أرصفة الشارع يساعد في تخفيف المعاناة الواقعة على المواطنين وأصحاب المركبات ويعمل على تخفيف أزمة الاختناق المروري في المخيم.
من جانبه، بين المشرف على سير العمل بالمشروع م. عبد الله خلف أن عملية التأهيل شملت إزالة بعض الحفر الامتصاصية من حرم الطريق وردمها وكذلك أعمال القص وفرد تربة رملية وتبليط ما مساحته (150) م2 من بلاط الانترلوك شاملا أعمال الدهان وقص المعرشات الخاصة بأصحاب المحلات والمتعدية على الشارع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟