بلدية خان يونس تشرع بأعمال توسعة لأرصفة شارع البحر في المخيم

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال توسعة لأرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم غرب المدينة، وذلك من خلال إزالة جزء من الرصيف القائم في مفترق الضهرة وحتى عيادة الوكالة.

وذكر نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، أن أعمال التوسعة قد أوكلت إلى دائرة الأشغال العامة بالبلدية مشيراً إلى أن تلك الجهود جاءت استجابة لمطالبات السكان والمؤسسات واللجان الشعبية وأصحاب المركبات وذلك لوضع الحلول الجذرية لمشكلة أزمة المرور الخانقة التي تعانيها منطقة الضهرة طيلة اليوم كونها تعتبر المنطقة أحد حلقات الوصل بين كافة الأحياء الواقعة في الشرق والغرب من المحافظة.

واكد د. الشيخ على أهمية تلك الأعمال التي تؤسس لتطوير الشارع بشكل عام وتشمل أعمال قص للأجزاء المهترئة وتبليط كافة الأجزاء التي تستهدفها عملية التطوير ببلاط الانترلوك وإعادة رسم الأرصفة في كافة المناطق التي تحتاج إلى تأهيل، موضحًا أنه في غضون الفترة المقبلة تعكف البلدية بالتعاون مع وكالة الغوث على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل لكامل الشارع من مفترق الضهرة وحتى مسجد الشافعي.

وبين أن توسيع أرصفة الشارع يساعد في تخفيف المعاناة الواقعة على المواطنين وأصحاب المركبات ويعمل على تخفيف أزمة الاختناق المروري في المخيم.

من جانبه، بين المشرف على سير العمل بالمشروع م. عبد الله خلف أن عملية التأهيل شملت إزالة بعض الحفر الامتصاصية من حرم الطريق وردمها وكذلك أعمال القص وفرد تربة رملية وتبليط ما مساحته (150) م2 من بلاط الانترلوك شاملا أعمال الدهان وقص المعرشات الخاصة بأصحاب المحلات والمتعدية على الشارع.