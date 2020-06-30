هنية يدعو الأسرة الرياضية لأكبر مشاركة في فعاليات مواجهة الضم

غزة- الرأي

دعا عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأسرة الرياضية للمشاركة الواسعة في فعاليات مواجهة الضم والتي تنظمها القوى الوطنية والإسلامية، احتجاجا على مخططات الإحتلال>

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ذلك في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق غدا الأربعاء الساعة (11) صباحاً من أمام مفترق الصناعة بمدينة غزة.

وأكد هنية ، أن رئاسة المجلس الأعلى كانت قد دعت لمشاركة شعبية في المسيرات والفعاليات التي تنظمها القوى الوطنية والإسلامية, تعبيراً عن الرفض الشعبي لقرارات ومخططات الاحتلال.

وأضاف هنية بأن الأسرة الرياضية كانت دوماً في الطليعة عبر تاريخ حركتنا الوطنية، حيث قدمت التضحيات الجسام، في اشارةٍ لدورها النضالي النبيل , والرسالة السامية التي يحملها الرياضيون الفلسطينيون