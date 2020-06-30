"وادي" يبحث مشاكل وهموم أصحاب المصانع وسبل حلها

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، مع عدد من أصحاب المصانع لبحث أوضاع المصانع في قطاع غزة.

وعقد الاجتماع بمقر جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، بحضور رئيس الجمعية على الحايك.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع وسبل حلها.

ووعد د. وادي بدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه أصحاب المصانع والسعي لحلها حسب الإمكانات المتوفرة.

وأعرب الحايك عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة التجار وأصحاب الشركات للنهوض بالواقع الاقتصادي في قطاع غزة.



الإدارة العامة للصناعة

من جانب أخر، ذكرى وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها اليومي، أن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالإدارة العامة للصناعة أجرى فحص مخبري لأسطوانات إطفاء الحرائق.

وأكد حسن الشاعر رئيس القسم، أن الأسطوانات التي جرى إجراء الفحوصات غير مطابقة للمواصفات الفنية، موضحاً أنه سيتم المتابعة مع جهاز الدفاع المدني لسحب هذه الاسطوانات من السوق المحلي.

وقال الشاعر:" بعد فحص ومراقبة دخول ثلاجات تبريد من المعبر تبين أنها غير صالحة بسبب تعرضها للشمس ما أدي الي تلف كمية كبيرة منها، وتم عمل محضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



إلى ذلك أشار التقرير إلى أن مهندسو قسم الصناعات الغذائية نفذوا جولات تفتيشية على المخابز، وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية الإنتاج والتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.



الإدارة العامة للشركات

وفي سياق اخر، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الإدارة العامة للشركات تعمل على متابعة محلات الصرافة في قطاع غزة، للتأكد من مدى التزامهم بالتعليمات الصادرة عنها.

وبين التقرير أن الإدارة العامة للشركات عقدت اجتماع لدراسة وتقييم عمل دائرة الصرافة خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة العديد من الإجراءات التي سيتم القيام بها خلال الأيام المقبلة وتحديد مهام محلات الصرافة حسب النظام والقانون.

وأكدت أن دائرة الصيرفة تتابع عمل محلات الصرافة في قطاع غزة ومدى التزامها بالقرارات الصادرة عن الوزارة خاصة فيما يتعلق بقرار عدم التمييز بين الدولار الأبيض والأزرق.