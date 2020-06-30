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خلال اجتماعها الدوري

لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش العديد من التقارير الرقابية

30 حزيران / يونيو 2020 07:19

لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش العديد من التقارير الرقابية
لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش العديد من التقارير الرقابية

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعاً دورياً بحضور رئيسها النائب إسماعيل الأشقر، وعضوية كلا من النواب د. مروان أبو راس، ود. سالم سلامة، والمستشار محمد فرج الغول، و د. جميلة الشنطي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من التقارير المحولة من ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة خلال الفترة السابقة، وبعض الشكاوى والقضايا المحالة إليها.

وقررت اللجنة عقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم الأسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الموضوعات المختلفة معه.

 

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