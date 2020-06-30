الأوقاف والتعليم يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وفد من الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة الأوقاف والشئون الدينية سبل التعاون المشارك مع العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم العالي, وذلك خلال زيارة قام بها وفد الاوقاف للتعليم.

وضم وفد الأوقاف كل من مدير عام العلاقات العامة أ. أنور أبو شاويش ومدير الاعلام أ. رمزي النواجحة ورئيس قسم الاعلام أ. إكرامي المدلل وكان في استقبالهم أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة.

وخلال اللقاء ثمن أبو شاويش جهود وزارة التربية والتعليم الرائدة في الارتقاء بالمستوى المطلوب في كافة المجالات, مبينًا أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة العلاقات العامة لتعزيز العلاقة والتشبيك بين الوزارة والمؤسسات لخدمة المجتمع.

بدوره رحب أ. الميناوي بوفد الأوقاف الزائر, مشيدًا بعمق العلاقات التكاملية بين وزارة التعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية, مبديًا في الوقت ذاته أن الوزارة استعداد وزارته للتعاون مع الأوقاف لما فيه خدمة للمجتمع بشكل عام.