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منع دخول الفلسطينيين لأراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها

30 حزيران / يونيو 2020 09:10

الاحتلال يمنع دخول الفلسطينيين لأراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها
الاحتلال يمنع دخول الفلسطينيين لأراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها

الضفة المحتلة-الرأي:

رفض جيش الاحتلال الغالبية الساحقة من طلبات المواطنين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لأسباب لا تمت بصلة لاعتبارات أمنية، حسبما ذكر بيان صادر عن المنظمة الحقوقية "الإسرائيلية" "مركز الدفاع عن الفرد".

وذكر المركز أنه تلقى أمس معطيات من جيش الاحتلال ردا على طلب يستند إلى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات. وتبين من المعطيات أن مزارعين فلسطينيين قدموا 7,483 طلبا لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، في العام 2019، وتم رفض 62% من هذه الطلبات.

ورفض الاحتلال 82% من الطلبات التي قدمها المزارعون الفلسطينيون، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من أجل الحصول على تصاريح دخول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري.

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