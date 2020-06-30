4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وكالات-الرأي:

سجل الأردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لأردنيين قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 1132، حسبما ذكر وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي، "إن الأربع حالات لقادمين من الخارج في فنادق الحجر الصحي في العاصمة، منهم 3 أردنيين قادمين من السعودية، وأردني قادم من باكستان".

وفي المقابل، سجلت 15 حالة شفاء من الفيروس، وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي التراكمي إلى 882.

وأجرت فرق التقصي الوبائي هذا اليوم 5842 فحصا مخبريا، ويصبح إجمالي عدد الفحوص التراكمي، 385 ألفا، و638 فحصا، وفق جابر.