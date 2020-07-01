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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي يقصف شباك إيران بقذيفة في كأس العالم

01 تموز / يوليو 2020 08:07

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد كنتخب التانجو هدفا من مسافة بعيدة لمنتخب بلاده فى شباك منتخب إيران، فى دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2014 التى أقيمت في البرازيل.

روعة الهدف هو توقيته الذي جاء فى الدقيقة 91 من عمر المباراة بعد أن كانت المباراة سلبية، ليقود منتخب الأرجنتين للفوز 1-0 في الوقت القاتل وحصد النقاط الثلاث، بعدما قرر تسديدة كرة صاروخية تسكن فى الزاوية البعيدة لحراسة المرمى.

منتخب الأرجنتين في هذه البطولة تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وتأهل حتى الوصول للمباراة النهائية، قبل الهزيمة أمام منتخب ألمانيا بهدف نظيف، يخسر ميسي ورفاقه اللقب.

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