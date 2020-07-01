وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تثبيت النسخة التجريبية من iOS 14 على أيفون فى خطوات وكالة الرأي الفلسطينية هل يتعرض مريض كورونا للانتكاسة بعد التعافى؟ اعرف التفسيرات المحتملة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد الكوسة الصحية خاصة لمرضى السكر وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الأسباب المختلفة لفقدان حاسة الشم وكالة الرأي الفلسطينية لويز وسيلة أرسنال للتعاقد مع تياجو سيلفا وكالة الرأي الفلسطينية ُمطالبات فى برشلونة بالتعاقد مع "مونشي" خبير التعاقدات وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقصف شباك إيران بقذيفة في كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية منع دخول الفلسطينيين لأراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: تسجيل 67 إصابة بكورونا يرفع عدد اليوم إلى 322
أخبار » الرياضة و الملاعب

ُمطالبات فى برشلونة بالتعاقد مع "مونشي" خبير التعاقدات

01 تموز / يوليو 2020 08:09

1
1

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود مطالبات داخل فريق برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع رودريجيز مونشي المدير الرياضى لنادى إشبيلية، ذكرت صحيفة "إل ديسمارك"الإسبانية، إن هناك مطالبات بتعاقد نادي برشلونة مع مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، مونشي، نظراً لقدرته الكبيرة على اكتشاف المواهب وإبرام صفقات مميزة تساعد فى تقدم البلوجرانا.

أضافت، إن مونشي كان محط اهتمام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لتعويض روبرت فيرنانديز لكن مونشي منح وعداً لإشبيلية بعدم التوقيع مع أي فريق إسباني آخر.

أكملت، إنه فى ظل التخبط الذى يعيشه برشلونة في سوق الانتقالات، طوال السنوات الماضية، تعالت أصوات تُطالب بتعاقد النادي الكتالوني مع مدير رياضي من الطراز الرفيع، وتم ترشيح رودريجيز مونشي.

ويحتاج برشلونة إلى مدير رياضي يمتلك القدرة على اكتشاف المواهب والتعاقد معهم بمبالغ منخفضة لأجل الاستثمار فيهم مستقبلاً، ويبدو أن جماهير البارسا وقع اختيارها على رامون رودريجيز مونشي، الذي يعمل حالياً مع إشبيلية.

وبعد استقالة بيب سيجويرا، بات إريك أبيدال هو المسؤول الأول عن التعاقدات داخل برشلونة، لكن هناك حالة سخط عليه بسبب طريقته في اختيار الصفقات، والتي كانت أغلبها فاشلة في المواسم الماضية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟