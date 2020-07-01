ُمطالبات فى برشلونة بالتعاقد مع "مونشي" خبير التعاقدات

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود مطالبات داخل فريق برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع رودريجيز مونشي المدير الرياضى لنادى إشبيلية، ذكرت صحيفة "إل ديسمارك"الإسبانية، إن هناك مطالبات بتعاقد نادي برشلونة مع مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، مونشي، نظراً لقدرته الكبيرة على اكتشاف المواهب وإبرام صفقات مميزة تساعد فى تقدم البلوجرانا.

أضافت، إن مونشي كان محط اهتمام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لتعويض روبرت فيرنانديز لكن مونشي منح وعداً لإشبيلية بعدم التوقيع مع أي فريق إسباني آخر.

أكملت، إنه فى ظل التخبط الذى يعيشه برشلونة في سوق الانتقالات، طوال السنوات الماضية، تعالت أصوات تُطالب بتعاقد النادي الكتالوني مع مدير رياضي من الطراز الرفيع، وتم ترشيح رودريجيز مونشي.

ويحتاج برشلونة إلى مدير رياضي يمتلك القدرة على اكتشاف المواهب والتعاقد معهم بمبالغ منخفضة لأجل الاستثمار فيهم مستقبلاً، ويبدو أن جماهير البارسا وقع اختيارها على رامون رودريجيز مونشي، الذي يعمل حالياً مع إشبيلية.

وبعد استقالة بيب سيجويرا، بات إريك أبيدال هو المسؤول الأول عن التعاقدات داخل برشلونة، لكن هناك حالة سخط عليه بسبب طريقته في اختيار الصفقات، والتي كانت أغلبها فاشلة في المواسم الماضية