لويز وسيلة أرسنال للتعاقد مع تياجو سيلفا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، وأن مدافع الفريق وصديقه المقرب ديفيد لويز سيكون وسيلة الجانرز في جلبه إلى ملعب "الامارات".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، أن أرسنال يعتمد على لويز بسبب تقربه من سيلفا من أجل إقناع نجم باريس سان جيرمان للعب في صفوف الجانرز الموسم المقبل، وينتظرون رد الجميل من لويز بعد أن قامت إدارة النادي بتمديد عقده مؤخرًا لموسم إضافي.

أشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يبحث عن صفقات مجانية في فترة الانتقالات التالية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كورونا، ويرغب في تحسين دفاعه المتدهورمن خلال لاعبين أصحاب خبرات ومتاحين بالمجان.

ولفتت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد اتصل بالفعل بديفيد لويز صاحب الـ35 عامًا، حيث يدخل السنوات الأخيرة من مسيرته المهنية في اللعب.

في سياق آخر، أصبح ناديا أرسنال وساوثهامبتون أكثر المستفيدين من تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تحقق مساء أمس عقب فوز تشيلسي على منافس الريدز المباشر مانشستر سيتي 2-1 ، ليتأكد فوز رفاق محمد صلاح باللقب بشكل رسمي لأول مرة منذ 30 عامًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، ان ليفربول سيضطر إلى دفع الملايين إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي ، مكافآت انتقالات بعد فوزه باللقب، مع استعداد كلا من ساوثهامبتون وأرسنال للاستفادة من النجاح الذي حققه، حيث تتضمن العديد من صفقات الانتقالات التي أبرمها العملاق الإنجليزي لمكافآت للأندية الأخرى حال تتويج الريدز بلقب البريميرليج.

أشارت الصحيفة إلى أن ساوثامبتون بذلك سيصبح أكبر المستفيدين، حيث سيتحصل النادي على ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني، بسبب لاعبيه السابقين الذين انتقلوا إلى ليفربول وهم، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، آدم لالانا وديان لوفرين.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال أيضًا سيحقق مكاسب غير متوقعة بعد مغادرة أليكس أوكسليد تشامبرلين النادي اللندني إلى ليفربول في أغسطس 2017