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كيفية تثبيت النسخة التجريبية من iOS 14 على أيفون فى خطوات

01 تموز / يوليو 2020 08:18

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استعرضت شركة أبل خلال فعاليات حدث المطورين العالمى WWDC، الجيل التالى من أنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة أيفون وأيباد وأبل ووتش وغيرها، حيث من المتوقع أن تصدر أنظمة التشغيل الجديدة منتصف سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع إطلاق أجهزة أبل من الجيل التالي.

ومع ذلك، إذا كنت مطورًا أو ترغب فقط فى تجربة الأدوات الجديدة والميزات الأخرى لنظام iOS 14، يمكنك الاشتراك فى برنامج أبل التجريبي، والآن، هناك طريقتان للقيام بذلك، إما الانتظار حتى تفتح الشركة البرنامج التجربيبى العام لنظام التشغيل iOS 14 أو عن طريق تسجيل نفسك كمطور أبل.

فى الوقت الحالى، يُسمح فقط للمطورين بتنزيل البرنامج، لذا تأكد من انضمامك إلى برنامج Apple Developer.

 خطوات التسجيل فى الإصدار التجريبي لمطورى iOS 14

 1. افتح متصفح Safari على هاتفك الذكى وتوجه إلى developer.apple.com

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الصحيحة وانتقل إلى قسم التنزيلات.

3. انتقل لأسفل إلى الإصدار iOS 14 التجريبي وانقر على تثبيت الملف الشخصي

 4. الآن، توجه إلى عام -> الملف الشخصى واضغط على الملف الشخصى لنظام التشغيل iOS 14 بيتا هناك 5

. اضغط على تثبيت لبدء العملية

6. أعد تشغيل iPhone وتوجه إلى الإعداد -> عام -> تحديث البرنامج

 7. اضغط على زر التنزيل والتثبيت

 8. انتظر حتى تكتمل العملية

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