الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء الطور وسلوان وبيت حنينا بالقدس، واعتقلت 10 مواطنين، وهم: أحمد أبو الرب، واكرم سلايمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، واحمد مهانية، وعلاء ابو الهوى، ووليد الصياد، وايهاب أبو سبيتان، ورائد الاشهب، ومحمد عبيد.

وقالت المصادر، إن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، واعتقلت 4 مواطنين، وهم: حربي داوود من حي المأمون، وبشار منصور من مخيم عسكر، وصايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة من قرية تل غرب المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، بعد أن داهمت منزلها في حي الطيرة غربي رام الله.

وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت المواطن عبد الكريم زياد الهمشري (31 عاما)، من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة (37 عاما)، من ضاحية ذنابة شرق المدينة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.