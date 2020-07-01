وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2547) الأربعاء1/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية لجنةالتدريب والتعليم التمريضي تفتتح البرنامج التدريبي لطاقم التمريض الجدد وكالة الرأي الفلسطينية غضب شعبي اليوم رفضًا لخطة الاحتلال ضم الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الرملاوي: هدفنا هو تحقيق العداله وأمن المواطن وارساء سيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح مشروع استكمال الأرشفة الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة العسكرية" تعقد طابور أركان مركزي لقواتها وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يعقد محاضرة قانونية لضباط الأمن الوطني وكالة الرأي الفلسطينية كيف فعلها؟ كلب يبتلع عصا طولها نصف طول جسمه وكالة الرأي الفلسطينية حفل زفاف في مقبرة بتونس يثير موجة من الغضب وكالة الرأي الفلسطينية صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

01 تموز / يوليو 2020 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء الطور وسلوان وبيت حنينا بالقدس، واعتقلت 10 مواطنين، وهم: أحمد أبو الرب، واكرم سلايمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، واحمد مهانية، وعلاء ابو الهوى، ووليد الصياد، وايهاب أبو سبيتان، ورائد الاشهب، ومحمد عبيد.

وقالت المصادر، إن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، واعتقلت 4 مواطنين، وهم: حربي داوود من حي المأمون، وبشار منصور من مخيم عسكر، وصايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة من قرية تل غرب المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، بعد أن داهمت منزلها في حي الطيرة غربي رام الله.

وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت المواطن عبد الكريم زياد الهمشري (31 عاما)، من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة (37 عاما)، من ضاحية ذنابة شرق المدينة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟