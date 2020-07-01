الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بينهم سيدتان بالضفة

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، 20 مواطناً بينهم سيدتان من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من عدة أحياء بمدينة القدس، وهم: أحمد أبو الرب، واكرم سلايمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، واحمد مهانية، وعلاء ابو الهوى، ووليد الصياد، وايهاب أبو سبيتان، ورائد الاشهب، ومحمد عبيد.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: حربي داوود من حي المأمون بالمدينة، والشاب بشار منصور من مخيم عسكر شرق المدينة، والمواطنين صايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة بعد أن داهمت منزليهما في قرية تل غرب المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة (37 عاماً) من ضاحية ذنابة شرق المدينة، والمواطن عبد الكريم زياد الهمشري (31 عاماً) من عزبة الجراد شرق المدينة، بعد مداهمت منزليهما.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، والطالبة في جامعة بيرزيت إيلياء أبو حجلة بعد مداهمة منزليهما في حي الطيرة غرب المدينة، والشاب مهدي ناصر صمادعة (19 عاماً) من مخيم الجلزون، وأمجد عاهد سمحان من بلدة بيرزيت.