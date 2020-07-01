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صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟

01 تموز / يوليو 2020 08:39

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تحولت صورة سمكة ذات ألوان مختلفة ونابضة بالحياة  إلى الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى اليابان.

السبب في إثارة السمكة للجدل هوشكلها ومظهرها الغريب، الأمر الذى جعل رواد هذه المواقع لا يصدقون كونها سمكة حقيقية وأنها صورة معدلة ببرنامج الفوتوشوب الشهير.

وتعود القصة حين نشرت قناة Fishing Gang Azusa الشهيرة على موقع التدوين القصير تويتر   صورة مثيرة للاهتمام لأحدث صيد لها وهى سمكة براقة ملونة بدت شبه مصبوغة.

 على الفور بدأ المتابعين في التساؤل إذا كانت الصورة حقيقية أو مجرد حالة من الكثير من "فوتوشوب"، ولكن هذا لم يكن قبل أن ينشر أزوسا صاحب القناة، مقطع فيديو على يوتيوب يصطادون هذه الأسماك.

ولكن في مقطع فيديو تم نشره، تُظهر اللقطات، السمكة التى تبدو غريبة وكيفية اصطيادها، وبحسب موقع odditycentral، يبدو أن الأسماك ذات المظهر المطلى والملونة تُعرف باسم "كينوبيلا" فى اليابان، حيث تعيش فى المحيط الأطلسي الهادئ والهندى، وتسكن الشعاب المرجانية والسواحل الصخرية، وعلى الرغم من لونها، إلا أنها من الأسماك السامة والبعض منها قابل للأكل.

منذ أن تم نشر الصورة الأصلية للسمكة على صفحة، أزسونا على تويتر ، حصدت أكثر 300 ألف إعجاب.

الجدير بالذكر أن اليابان تقع في منطقة نشطة بركانيا وزلزاليا في المحيط الهادئ، معروفة باسم "حلقة النار" التي زاد نشاطها مؤخرا.




 

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