حفل زفاف في مقبرة بتونس يثير موجة من الغضب

حالة من الجدل انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بفيديو لحفل في مقبرة بمدينة المهدية، وانهالت التعليقات السلبية والمهينة لأهالي الجهة، حيث تم نعتهم بـ"الجهل والفجور وعدم احترام حرمة المقابر"، بجانب التجمع في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم.

وقد فتحت النيابة العمومية بتونس تحقيقا قضائيا في الحادثة بتهمة عدم احترام حرمة المقابر والموتي.

ويظهر في المقطع المصور فرقة نسائية وهي بصدد الغناء والرقص داخل مقبرة تقع في مقام الولي الصالح سيدي جابر بمنطقة برج الرأس بمحافظة المهدية، بينما جلست بعض الحاضرات للحفل على القبور بدل الكراسي، وهو ما أثار غضب كل من شاهد الفيديو.

ووفقاً لوسائل الإعلام التونسية، فقد قال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، إن النيابة فتحت محضرا إرشاديا، وأن الواقعة حصلت في مقام ولي صالح بالمدينة العتيقة في المهدية.

وأوضح أن هناك فصلا في المجلة الجزائية يعاقب كل من يهتك حرمة القبور، وأن النيابة ستتثبت ما إذا كان القيام بهذا النوع من الحفلات من عادات المنطقة أم لا، للوقوف عند المخالفات الإدارية الحاصلة.

وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أنه حسب المعطيات الأولية فإن هذه النوعية من الحفلات، تقام في عديد مقامات الأولياء الصالحين، وأن تقدم الأبحاث سيُبين المخالفات المرتكبة في هذا الإطار.

وتساءلت الناشطة وسيلة الحمامي، عبر حسابها قائلة "أين الأمن، كيف يتم السماح بإقامة حفلات داخل مقامات الأولياء دون احترام لحرمة المقابر وحرمة الموتى".