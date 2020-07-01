كيف فعلها؟ كلب يبتلع عصا طولها نصف طول جسمه

أذهل جرو، يبلغ من العمر 9 أشهر، الكثيرين، وخضع لعملية جراحية طارئة بعدما ابتلع عصا بحجم 10 بوصات، 25 سم، تبلغ تقريبا نصف طول جسمه.

وتم نقل الكلب روكي، إلى مستشفى ساوثمبتون للحيوانات الأليفة في إنجلترا بعدما اكتشف صاحبه أنه "مريض بشكل مستمر ولا يمكنه الاحتفاظ بأي طعام".

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن المختصة البيطرية زوفيا بومان إنه من المدهش أن العصا لم تثقب أي من أعضاء روكي الحيوية أو تتسبب له في إصابات قاتلة، مضيفة: "لم أشاهد شيئًا مثل هذا من قبل".

وتمت إزالة العصا التي يبلغ طولها 10 بوصات خلال عملية جراحية استمرت لمدة ساعة، ثم تمت مراقبة روكي عن كثب طوال الليل للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

وقالت صاحبة الكلب وتدعى جوانا: "لم نصدق أنه تمكن من ابتلاع عصا طولها نصف طول جسد".

"لم نر حدوث ذلك ونعتقد أنه يجب أن يكون قد وجدها في الحديقة.. لحسن الحظ إنه في تحسن وحالته أفضل..".

بينما أكدت بومان: "كنا نتصور أن روكي تناول شيئًا خاطئا تسبب في مرضه المفاجئ، واشتبهنا في وجود جسم غريب بمعدته ، لكننا لم نتمكن من تصديق أعيننا عندما وجدنا العصا أثناء جراحة".