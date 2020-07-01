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"الشرطة العسكرية" تعقد طابور أركان مركزي لقواتها

01 تموز / يوليو 2020 08:47

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غزة-الرأي

عقد جهاز الشرطة العسكرية طابور أركان مركزي صباح الثلاثاء، لجميع القوات في المحافظات، بمشاركة قيادة الشرطة العسكرية، ومدراء الإدارات والوحدات الإدارية، في موقع الجهاز بمنطقة التوام شمال غرب قطاع غزة.

وحضر طابور الأركان كل من النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المركزية بوزارة الداخلية العميد زكي الشريف، ووفدٌ من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي.

 بدوره، أكد العقيد عمر أبو سنينة، مُسير جهاز الشرطة العسكرية، خلال كلمة له، أن قوات الشرطة العسكرية تقوم بواجبها في حماية وتأمين المنشآت الأمنية على أكمل وجه، عبر النقاط والحواجز الأمنية والجولات، إلى عملها في مُساندة بسط الأمن العام والنظام وحفظ الجبهة الداخلية.

من جانبه، أشاد النائب المصري والعميد الشريف بجهود جهاز الشرطة العسكرية في حفظ الأمن وتطبيق القانون، مُثنيين على الجهود الكبيرة التي يبذلها ضباط وعناصر الجهاز فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

ويأتي طابور الأركان لتفقد القوات والضباط والعناصر، والجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام المنوطة بالجهاز.

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