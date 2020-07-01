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الرملاوي: هدفنا هو تحقيق العداله وأمن المواطن وارساء سيادة القانون

01 تموز / يوليو 2020 08:56

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غزة-الرأي

اكد المستشار نهاد الرملاوي رئيس نيابة الوسطي ، خلال اجتماعه بمدير شرطة المحافظة الوسطي العميد اياد سليمان ومدراء الادارات الشرطية ، على تكامل الادوار وتضافر الجهود مع جهات انفاذ القانون في المؤسسة الامنية والشرطية، لتحقيق العدالة والامن للمواطن الفلسطيني، الذى نعتز به ونسعى لطمأنينته وراحته، وإعادة ثقته بنفسه في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات، وترسي دعائم سيادة القانون.

وبين حرصه وسعيه لتعزيز بيئة اتصال مشتركة لأركان العدالة الجنائية، قائمة على الاحترام والتقدير، وتعزيز الكفاءات، وتسهم بسرعة الاجراء ونصرة المظلوم وتحقيق العدل.

بدوره، اكد مديرشرطة المحافظة العميد سليمان ، ان الشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، بتنفيذ المهمات المطلوبة منها، في ظل وجود الضباط والأفراد اصحاب الكفاءة والخبرة الشرطية المتراكمة، التي تعزز الأمن والإجراء القانوني السليم، والقضاء على الجريمة

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