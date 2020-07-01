لجنةالتدريب والتعليم التمريضي تفتتح البرنامج التدريبي لطاقم التمريض الجدد

غزة-الرأي

افتتحت لجنة التدريب والتعليم التمريضي البرنامج التدريبي التعريفي لطاقم التمريض الجدد ،بحضور مدير المستشفى د. محمد أبو ندى ومدير التمريض د. محمد الجرجاوي ولجنة التعليم والتدريب التمريضي، وذلك لعقد لقاءات تدريبية وتعرفية خاصة بطاقم التمريض الجدد لتعريفهم بطبيعة الخدمات المقدمة بالمستشفى ومهام وأسس العمل التمريضي وذلك برعاية شركة مأرب للتجارة .

بدوره، رحب مدير المستشفى بالطواقم التمريضية الجديدة مقدماً شكره لدائرة التمريض وللجنة التدريب والتعليم التمريضية مثنيا على جهودهم متمنيا” لهم التوفيق في العمل .

من جهته ، أكد مدير التمريض على استمرار أنشطة اللجنة لكافة الطواقم التمريضية العاملة بالمستشفى وعقد دورات أخرى شاكرا” جهود اللجنة .

وسيستمر التدريب لمدة شهرين من خلال ثمانية لقاءات بمعدل لقاء واحد في كل أسبوع .